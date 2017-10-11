تابع الإشراف التربوي بتعليم الزلفي أمس الثلاثاء تنفيذ البرنامج الوزاري اختبار المراحل الدراسية في جميع مدراس المحافظة والذي يطبق على الصفين الأول المتوسط والأول الثانوي في مادة الرياضيات، واللغة الانجليزية، والعلوم، ومادة لغتي بواقع خمس فقرات لكل مادة، حيث قام المساعد لشؤون تعليم البنين الأستاذ حمد الناصر بزيارة تفقدية لعدد من المدارس للوقوف على تنفيذ البرنامج ، ومن جانبه أوضح رئيس لجنة اختبارات المراحل الدراسية المشرف التربوي عبدالله الطيار أن الاختبار يقع ضمن منظومة قيادة الأداء الإشرافي في المدارس، ويهدف إلى معالجة جوانب قصور الضعف لدى الطالب وتعزيز نقاط القوة، ومن ثم تقديم التغذية الراجعة لتعزيز العناصر الإيجابية
تعليم الزلفي ينفذ اختبار المراحل في جميع المدارس
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