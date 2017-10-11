نفذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بتعليم عسير برنامجا تدريبيا بعنوان ” التخطيط للفهم ” ، قدمه مشرف وحدة التطوير الأستاذ عبدالله عبدالرحمن ، وذلك بمركز التدريب الكشفي في أبها .
من جهته أكد مدير وحدة تطوير المدارس في تعليم عسير الأستاذ حسن العلكمي ، على أهمية الدور المناط بمدارس تطوير في إحداث نقلة نوعية ومميزة لمستوى التعليم من خلال ما يقدم من برامج تطويرية تتماشى مع التطور الكبير والهائل في تبادل المعلومات على مستوى العالم , تحقيقا لمرتكزات خطة 2030 ، منوها بدور المشرف داخل المدرسة مع زملائه المعلمين في استخدام الاستراتيجيات الحديثة في التعلم ، وإيصال ما يتعلمه للهيئة التعليمية .