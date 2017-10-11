اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، إحداث خمس مراكز لتعليم الكبار في عدد من قطاعات المنطقة وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، أن المراكز المحدثة تشمل مركز النسيم بأبها بواقع فصل واحد، ومركز سعيد بن المسيب بأبها بواقع فصل واحد ، ومركز أبي فراس الحمداني بخميس مشيط بواقع فصلين ، ومركز العباس بن عبدالمطلب بخميس مشيط ، بواقع ثلاثة فصول ، إضافة إلى مركز الإمام الشعبي بأحد رفيدة بواقع أربعة فصول .
إستحداث 5 مراكز لتعليم الكبار بتعليم عسير
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