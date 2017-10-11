أمير الرياض يستقبل مسؤولي التعليم بالرياض ومحافظاتها وعدد من المعلمين والطلبة

المحتوى السابق المحتوى التالي ابتدائية هشام بن حكيم بالرياض تقيم برنامج التمور الموسمي الثالث