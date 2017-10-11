استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء أمس وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أصحاب مسؤولي التعليم بمنطقة الرياض وعدد من المعلمين والطلبه يتقدمهم مدير عام التعليم الدكتور عبدالله بن محمد المانع .
ورحب سمو أمير منطقة الرياض في بداية الاستقبال بالجميع متمنياً أن يثمر هذا اللقاء عن أفكار وروئ للعمل والتطوير لافتاً إلى تأكيد وحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على اللقاءات والتفاعل مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الرائد الأول في مثل هذه الأعمال .
وقال سموه ” ننظر للزملاء في التعليم نظرة تقدير واعتزاز لأنهم ولله الحمد فيهم الإخلاص والتفاني والعلم وفيهم المعرفة ولديهم التجربة والأمانة لديهم مقدمة ومقدرة قبل كل شيء وهذا هو الهدف السامي الذي نتطلع إليه ” .
وأضاف أن التعليم يزخر بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للإنجاز والانعكاس على الإنسان السعودي بالتطور والازدهار المنشود .
وتمنى الأمير فيصل بن بندر التوفيق للجميع في قطاع التعليم ليكونوا منارات علم للطريق الذي نسير عليه .
من جهته أعرب مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على الدعم والتوجيه والمتابعة للتعليم في المنطقة ومشاركة منسوبي التعليم من طلاب ومعلمين مناسباتهم وأفكارهم وتطلعاتهم .
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سمو أمير منطقة الرياض .
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الاستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .