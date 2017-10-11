تشارك جامعة تبوك ممثلة في عمادة شئون المكتبات وإدارة العلاقات العامة والإعلام في معرض الكتاب الرابع عشر والذي تحتضنه جامعة الملك خالد تحت شعار ” سياحة مع كتاب” والذي يعقد من الفترة 20- 29 1439/1هـ في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.
وأوضح المشرف العام على جناح الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بأن مشاركة الجامعة تأتي تلبية لدعوة كريمة من جامعة الملك خالد للمشاركة في هذا المعرض وفِي هذه التظاهرة الثقافية والتي تأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود – أمير منطقة عسير – وسمو نائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود والتي أضفت على المعرض طابعاً خاصاً في حضور سمو نائب أمير المنطقة واطلاعه على مشاركة الجامعات ودور النشر والتي بلغت أكثر من سبعين دار نشر.
وأكد الشريف بأن المشاركة تأتي باهتمام ومتابعة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الذيابي والذي حرص على مشاركة الجامعة وتقديم المعلومات الكافية للزائرين عن الجامعة وكلياتها وعماداتها ، إضافة إلى فروع الجامعة في المحافظات .
من جانبه بيّن عميد المكتبات في جامعة تبوك الدكتور خالد الشريف بأن مشاركة الجامعة في هذا المحفل الثقافي هو عبارة عن جناح للجامعة يتضمن إصدارات الجامعة وشرح مفصل للزائرين عما تحتويه الجامعة من كليات وعمادات وكذلك برامج الماجستير وإصدارات من صحيفة الجامعة ” مدين ” بالاضافة الى تقديم الهدايا العينية للزوار.
جامعة تبوك تشارك في معرض الكتاب الذي تحتضنه جامعة الملك خالد تحت شعار : “سياحة الكتاب “
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
تشارك جامعة تبوك ممثلة في عمادة شئون المكتبات وإدارة العلاقات العامة والإعلام في معرض الكتاب الرابع عشر والذي تحتضنه جامعة الملك خالد تحت شعار ” سياحة مع كتاب” والذي يعقد من الفترة 20- 29 1439/1هـ في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.
تشارك جامعة تبوك ممثلة في عمادة شئون المكتبات وإدارة العلاقات العامة والإعلام في معرض الكتاب الرابع عشر والذي تحتضنه جامعة الملك خالد تحت شعار ” سياحة مع كتاب” والذي يعقد من الفترة 20- 29 1439/1هـ في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.
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