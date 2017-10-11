في ليلة تعطرت بالوفاء لأهل الوفاء وفي أجواء يملؤها الشكر والعرفان احتفت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١/٢٠ في فندق جراند كورال بتكريم المتقاعدين للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨-١٤٣٩ وهم كل من : الأستاذ / عامر اللحياني قائد المدرسة السابق و الأستاذ / إبراهيم الحربي وكيل المدرسة السابق والأستاذ / حمد الحمراني و الأستاذ / لطفي أهيف و الأستاذ / بريك الصبحي والأستاذ / حميد العماري كوكبة قدمت الكثير من الجهد والعطاء في سبيل تعليم النشء وصناعة الأجيال . حضر الحفل مدير مكتب تعليم الشمال الدكتور / عبدالله الحارثي ومساعد مدير المكتب الدكتور / علي الغامدي وعدد من المشرفيين التربويين ورجال التعليم والأعمال
وقد أعد بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بآيات من الذكر الحكيم قرأها الأستاذ / صالح الفهمي تلا ذلك كلمة مدرسة زمزم القاها الأستاذ / سعود السلمي ثم كلمة معلمي المدرسة القاها نيابة عنهم الأستاذ / مشعل اللحياني ثم قصيدة للأستاذ / سامي السلمي بهذه المناسبة
بعد ذلك تم عرض السيرة التعليمية للمحتفى بهم من خلال عرض مرئي من إخراج مقدم الحفل الأستاذ / عاطي السلمي
ثم كلمة المحتفى بهم ألقاها نيابة عنهم الأستاذ / عامر اللحياني عبر فيها أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه بالشكر والتقدير لمنسوبي زمزم على ما قدموه من الحفاوة والتكريم وقبل الختام ألقى مدير المكتب كلمة أثنى فيها على المحتفى بهم كل باسمه شاكرا لهم ما بذلوه من جهد في تعليم الأبناء ….
بعد ذلك كرم قائد مدرسة زمزم الأستاذ / طه الجفري ومدير مكتب تعليم الشمال ومساعده المتقاعدين وتم أخذ صورة تذكارية للمحتفى بهم مع ضيوف الحفل
ثم توالت الهدايا التذكارية الشخصية للمحتفى بهم من محبيهم ثم تناول الجميع مأدبة العشاء بهذه المناسبة .