نفذت وحدة التوعية الفكرية (حصانة) بالرياض اللقاء التعريفي لمنسقي مكاتب التعليم ويهدف اللقاء للتعريف ببرنامج حصانة وماهيته وأهدافه
وتطرق اللقاء والذي ترأسه رئيس الوحدة الأستاذ فواز بن سعد الحنين وتم لعدة محاور منها مناقشة برامج الخطة التشغيلية والتدريب على الحقيبة التدريبية (الإرهاب وأساليب الاستقطاب والوقاية ) التي تهدف إلى توعية المجتمع التعليمي بالمهددات الفكرية وخطورة التطرف والإرهاب وتعزيز الإنتماء الوطني وسيدرب على هذه الحقيبة القيادات المدرسية ومنسقو حصانة بالمدارس
الجدير ذكره أن وحدة التوعية الفكرية حصانة ستطرح هذه المحاور لمنسقاتها في مكاتب التعليم غداً الأربعاء 1439/1/21 وسيتولى إدارة اللقاء مساعدة رئيس وحدة التوعية الفكرية حصانة أ. جوهرة السلمي.