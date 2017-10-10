كرم قائد ابتدائية كعب بن زيد بتبوك الأستاذ علوش العنزي معلم مادة اللغة الإنجليزية سطام ناصر الأيداء وذلك نظير ما قدمه من لفتة جميلة تنم عما يكنه المعلم لطلابه وتمثلت في لفته ابوية حانية من المعلم مع طلاب الصف الخامس بإقامة حفلة مبسطة لأحد طلاب الصف الخامس بعد عودته للمدسة بسبب إصابته في كسر في قدمه ، ومن جانبه أكد قائد المدرسة علوش أن دور المعلم لا يقتصر على الدور التعليمي فقط ، بل يتعدى إلى ما هو أهم من ذلك وهو الدور التربوي الذي يحتاجه الطلبة في جميع المواقف التربوية والتعليمية ، مشيرا إلى أن ما قدمه المعلم سطام الأيداء يعد لفتة أبوية حانية رائعة .
قائد ابتدائية كعب بن زيد بتبوك يكرم معلما قدم لفتة جميلة ﻷحد طلابه
قائد ابتدائية كعب بن زيد بتبوك يكرم معلما قدم لفتة جميلة ﻷحد طلابه
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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