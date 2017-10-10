برعاية مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي وحضور المساعد لشؤون تعليم البنات الأستاذة نورة الفرهود وأمين إدارة التعليم الأستاذ فهد السلمان، وعدد من منسوبات التعليم، كرمت أمانة التعليم أمس الأثنين المدارس الحاصلة على مراكز متقدمة في نتائج مشروع (توطين مؤشرات الأداء)، وقد ثمن الطريقي في كلمته الدور الذي تقوم به أمانة الإدارة في مؤشرات الأداء والنتائج الإيجابية للبرنامج التي تظهر في المواقف المختلفة، مقدماً التهنئة للمدارس الحاصلة على مراكز متقدمة، ومن جانبها تحدثت الفرهود في كلمتها عن أهمية المشروع والفئة التي يهتم بها مؤكدة على الاستفادة منه في بناء الخطط، كما تحدث السلمان عن مراحل تطبيق المشروع وبداية ونهاية تطبيقه في المدارس مضيفاً بأن المؤشرات تعتبر أداة فعّالة للتأكد من تحقيق الأهداف، وفي الختام تم تكريم المدارس الحاصلة على المراكز المتقدمة والتي جاءت على النحو التالي:
المستوى الذهبي: الابتدائية الثامنة عشر، والثانوية الثانية، والثانوية الأولى، والمتوسطة السادسة.
المستوى الفضي: الابتدائية الثانية عشر، والابتدائية الثالثة، والثانوية الخامسة، وثانوية التحفيظ الثانية، والمتوسطة الثانية، والمتوسطة السابعة.
المستوى البرونزي: الابتدائية الثامنة، الابتدائية الأولى، الابتدائية الخامسة، والمتوسطة التاسعة، والمتوسطة الخامسة، ومتوسطة التحفيظ الأولى، والثانوية السادسة.