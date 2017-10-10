أصدر سعادة مدير التعليم بمحافظة الرس الأستاذ: سليمان الطعيسي ثمانية قرارات إدارية تقضي بتجديد التكليف لرؤساء ومدراء أقسام ومنسقاً لجائزة التعليم ومشرفة لدعم المساعدة للشؤون التعليمية في الإدارة التعليمية لمدة عام.
وكلفت القرارات التي صدرت مطلع الأسبوع؛ سليمان بن حمد الحبس منسقاً لجائزة التعليم للتميز (بنين) ويرتبط تنظيمياً برئيس قسم الجودة الشاملة، وسارة بنت صالح الشارخ رئيسة الاشراف التربوي مشرفة لدعم المساعدة للشؤون التعليمية بالإضافة إلى عملها حتى يتم تسديد مكانها.
كما جدّدت تكليف كل من الأستاذ: تركي مسعود العجمي رئيساً لقسم المشتريات، عساف بن فهد القزلان رئيساً لقسم المستودعات، عبد الله بن سليمان المسعود مديراً لمكتب مدير الشؤون الإدارية والمالية، عبد الله بن سعيد العساف رئيساً لقسم المالية، عبد الرحمن بن صالح الشارخ رئيساً لقسم الميزانية ومعاذ صالح الصويان مشرفاً على وحدة فارس.
الجدير بالذكر أن مدير التعليم أصدر الأسبوع الماضي قرارات تجديد تكليف اثني عشر من مديري ورؤساء الأقسام في تعليم الرس نشرتها الصحيفة في حينه.
تمنياتنا لزملائنا المكلفين بمزيد من التوفيق والنجاح.