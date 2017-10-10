نفذت مشرفة قسم الحاسب الآلي نورة مدرك الصيعري بمكتب تعليم شروره بمنطقة نجران برنامج تدريبي بعنوان ( الجداول الإلكترونية ) ، لمدة يومين بمركز التدريب التربوي للبنات ، تعرفت خلاله 17 متدربة على والمهارات اللازمة لاستخدام برنامج الجداول الإلكترونية ، و طريقة تشغيل البرنامج Excel ، والتعامل مع ورق العمل ، وإدخال البيانات الى الجداول الحسابية وتنسيقها ، واستخدام الصيغ والدوال لا جراء العمليات الحسابية ، وتمثيل البيانات في ورقة عمل باستخدام المخططات وطباعتها ، وقد أجرت الصيعري عدد من الاختبارات والتدريبات العملية للمتدربات .
من جهة أخرى أقيمت دورة بعنوان العروض التقديمية (باوربوينت) ، واستمرت لمدة يومين ، حضرها 14 متدربة ، ونفذتها مشرفة وحدة تقنية المعلومات سعدية الزهراني ، وتهدف الدورة إلى التطوير التقني والمهني للإداريات، والتعرف على العرض التقدمي وأنواعه وأساليبه ومجالاته وطرق عرض الشرائح وحفظها ، وأستخدم واجهة البرنامج والتعامل معها ، وكيفية التعامل مع التبويبات والمجموعات وكتابة النص وتنسيقه والفرق بين المجموعات وعلامات التبويب ، ونفذ البرنامج من خلال التطبيق العملي وأوراق العمل .