بحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل الطخيم ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية وقادة المعهد وبمشاركة المعلمين القدامى في لمسة وفاء وتقدير لهم وتزامناً مع اليوم العالمي للمعلم لهذا العام 2017م أقيم احتفال بهذه المناسبة في مقر الإدارة العامة للمعهد حيث تحدث الطخيم في كلمته في بداية اللقاء عن فضل المعلم ، وعظم المسؤولية التي تقع على كاهله، .فمما لا شك فيه أن أولى الناس بهذا التقدير والإجلال هو المعلم ، ووجه رسالة شكر وعرفان لمعلمي المعهد على ما يبذلونه في سبيل تربية النشء ودورهم الريادي في النهضة وترسيخ اسس التطور والازدهار وتحقيق الأهداف التنموية لبلادنا . أن المعلم هو راسم نهضة الوطن وباني مستقبلها من خلال دوره في تقديم رسالته النبيلة لأجيال المستقبل وما يقدمه لصناع الحاضر.
ثم قصيدة شعرية عن المعلم لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ محمد الخليف بعنوان ( تحية للمعلم ) بعد ذلك كرم المدير العام قدامى معلمي المعهد بخطابات شكر وتقدير تقديراً لجهودهم مع باقة ورد وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية .
هذا وقد احتفلت الأقسام التعليمية بهذه المناسبة ففي روضة الأمير سلطان بن محمد كرمت قائدة الروضة الأستاذة عتاب التركي منسوبات الروضة وكذلك حارس الروضة تقديراً لهم .اما في القسم الابتدائي وبحضور قائده الأستاذ مسفر الزهراني فقد تم تفعيل الطابور الصباحي بكلمات وأناشيد شكر وثناء من الطلاب لمعلميهم وقام مجموعة من الطلاب بتقديم الورود احتفاء بمعلميهم وبهذه المناسبة الغالية اما في القسم المتوسط وبمتابعة من قائده الأستاذ محمد الفهيد فتم تخصيص جزء من الحصص للتعريف بيوم المعلم وكذلك تم توزيع باقات الورود على منسوبي القسم وفي القسم الثانوي وبحضور قائده الأستاذ لطفي الدرعان تم الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تقديم برنامج إذاعي بحضور منسوبي القسم تخلله العديد من الكلمات والأناشيد والمشاركات الطلابية وذلك في مصلى القسم وكذلك تم تكريم معلمي القسم بشهادات شكر وتقدير لجهودهم في الرقي بمستوى الطلاب العلمي .
الجدير بالذكر أن قسمي العلاقات العامة والإعلام التربوي والنشاط باشراف الاستاذ/ محمد الشهري وزعوا باقات ورد على كافة معلمي المعهد تقديراً لهم بمناسبة اليوم العلمي للمعلم.