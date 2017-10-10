نفذت متوسطة الكسائي بخميس مشيط صباح اليوم ، برنامج الثقافة الإلكترونية ” كلنا أون لاين ” ، لتعزيز الوعي الرقمي والإنترنت الآمن ، قدمها كل من المدربين ريان الأسمري ، و سعود الكودري .
من جهته أكد مدير مكتب التعليم في خميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد حرص مدارس المحافظة على تقديم ورش تدريب تعرِّف الطلبة بالأساسيات الصحيحة لاستخدام الإنترنت ونشر الوعي الإلكتروني، ومواكبة التطورات العالمية في التصفح الآمن، والإسهام في جعل ما يُطرَح من محتوى هادفاً وإيجابياً .
الجدير بالذكر أن مؤسسة « مسك الخيرية »، أطلقت برنامج الثقافة الإلكترونية «كلنا أون لاين» بالتعاون مع وزارة التعليم وشركة «جوجل» العالمية .