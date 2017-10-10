أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتمكين المدرسة ، وجعلها أكثر تفاعلا مع المجتمع المحيط ، وبناء شراكات مجتمعية فاعلة ، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بمهارات التعلم ، وتنميتها لدى المتعلمين ، وتدريبهم على مهارات القرن الحالي .
جاء ذلك خلال لقائه بقادة وقائدات المدارس في محافظة خميس مشيط ، بحضور المساعدين وعدد من قيادات الإدارة .
واستعرض آل كركمان ، أبرز سمات القائد التربوي الناجح ، فيما جرى بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بالميزانية التشغيلية للمدارس ، وضرورة تبني برامج تدريبية نوعية للقيادات ، والتواصل مع المجلس الاستشاري للقيادات .
من جهته أوضح مدير مكتب التعليم في خميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد ، أن اللقاء أسفر عن جملة من الرؤى من شأنها الإسهام في تطوير العملية التعليمية .
يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الإدارة العامة لقادة وقائدات المدارس في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وطريب .