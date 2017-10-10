عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الاتصالات الإدارية ورشة تدريبية ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس الموافق ٢٢ / ١ / ١٤٣٨ هـ وذلك بشأن اعتماد برنامج راسل وتوحيد مصدر المخاطبات الواردة والصادرة، نفذت الورشة مساعدة الإدارة نوف الزهراني في مركز التدريب الأول بالعزيزية، مستهدفة فيه موظفات الصادر والوارد بالإدارات النسائية ومكاتب التعليم.
وتقوم رؤية خدمة برنامج راسل على توفير آلية عمل الكتروني متكامل تتيح للموظف القيام بعمله على أكمل وجه بأقل وقت وجهد، كما يعمل البرنامج على ربط جميع القطاعات وإدارات التعليم والملحقات الثقافية والأنظمة الأخرى. فيما يهدف البرنامج إلى أتمته إجراءات العمل الخاصة بالوارد العام والصادر الخارجي والصادر الداخلي في جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم إضافة إلى سرعة تنفيذ المعاملات وذلك بتوفير آلية سريعة بالبحث واستخراج المعاملات وبياناتها مع توفير آلية لتتبع المعاملات ومعرفة حالاتها وتواريخها وتوفير آلية لشخص صاحب العلاقة لمعرفة حالة معاملته، كما يقوم برنامج راسل على رفع مستوى آمن لمعلومات الخاص ببيانات المعاملات ومرافقاتها.
علمًا بأنه قد تمت التهيئة التامة للبرنامج من خلال المرحلة الأولى بتدريب عدد ١٥٠ موظف بالإدارات والأقسام ومكاتب التعليم للبنين، فيما بلغ عدد المعاملات المؤرشة الصادرة لوزارة التعليم خلال العام ١٤٣٨ هـ ( ٥٤١٣ ) معاملة.