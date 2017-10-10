افتتح مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي برنامج المسار التدريبي لمعلمي الصف الأول بقاعة مكة التدريبية بمقر إدارة التدريب التربوي صباح اليوم الثلاثاء 20/ 1/ 1439هـ، وذلك بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ عمر الأحمدي ومدير إدارة التدريب والابتعاث الدكتور عبد الرحمن الغامدي.
ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة ثمانية أسابيع بواقع 40 ساعة تدريبية إلى تنمية وتطوير مهارات معلمي الصف الأول في المرحلة الابتدائية.
من جهة ثانية شارك مديرا الإشراف التربوي والتدريب المستفيدين من برنامج خبرات في ورشة عمل بعنوان ” ماذا بعد خبرات “، والتي تهدف إلى الاستفادة من خبرات المشرفين التربويين والمعلمين الذين سافروا خارج المملكة ضمن برنامج خبرات التدريبي.
الحارثي يفتتح برنامج المسار التدريبي لمعلمي الصف الأول
بواقع 40 ساعة تدريبية لمدة 8 أسابيع
الحارثي يفتتح برنامج المسار التدريبي لمعلمي الصف الأول
صحيفة التعليم - صالح السلمي
افتتح مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي برنامج المسار التدريبي لمعلمي الصف الأول بقاعة مكة التدريبية بمقر إدارة التدريب التربوي صباح اليوم الثلاثاء 20/ 1/ 1439هـ، وذلك بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ عمر الأحمدي ومدير إدارة التدريب والابتعاث الدكتور عبد الرحمن الغامدي.
افتتح مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي برنامج المسار التدريبي لمعلمي الصف الأول بقاعة مكة التدريبية بمقر إدارة التدريب التربوي صباح اليوم الثلاثاء 20/ 1/ 1439هـ، وذلك بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ عمر الأحمدي ومدير إدارة التدريب والابتعاث الدكتور عبد الرحمن الغامدي.
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