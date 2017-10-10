اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمشروع مجتمع القيم النبوية قيمة ( محبة الله جلّ جلاله ) لتكون القيمة النبوية المعتمدة لهذا العام الدارسي 38/ 1439هـ؛ والتي سيتم تطبيقها ابتداء من منتصف الفصل الدراسي الأول تحت شعار ( بحبك ربي نحيا ).
جاء ذلك في تعميم عممته إدارة تعليم مكة المكرمة مؤخراً لجميع المدارس والمكاتب التعليمية التابعة لها، لاعتماد القيمة النبوية الجديدة، والعمل على بدء تشكيل لجنة القيم النبوية على ضوء التشكيل المقرر في الأدلة الإجرائية للقيم، وتحديد منسق للمشروع في المدارس، وحث كافة المعلمين والإداريين للتفاعل الإيجابي مع المشروع للإسهام في تحقيق الأهداف التربوية المأمولة من تعزيز القيم النبوية في نفوس الطلاب وتفعليها سلوكاً واقعاً في حياتهم اليومية. كما تم التوجيه للمدارس باستلام حقائب القيم من المكاتب التابعة لها.
(محبة الله جل جلاله) القيمة المعتمدة في تعليم مكة للعام الدارسي38/ 1439هـ
صحيفة التعليم - صالح السلمي
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمشروع مجتمع القيم النبوية قيمة ( محبة الله جلّ جلاله ) لتكون القيمة النبوية المعتمدة لهذا العام الدارسي 38/ 1439هـ؛ والتي سيتم تطبيقها ابتداء من منتصف الفصل الدراسي الأول تحت شعار ( بحبك ربي نحيا ).
اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمشروع مجتمع القيم النبوية قيمة ( محبة الله جلّ جلاله ) لتكون القيمة النبوية المعتمدة لهذا العام الدارسي 38/ 1439هـ؛ والتي سيتم تطبيقها ابتداء من منتصف الفصل الدراسي الأول تحت شعار ( بحبك ربي نحيا ).
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