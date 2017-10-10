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برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، توج مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يحيى القحطاني الطلاب الفائزين في مسابقة أولمبياد رياضيات مدارس مكتب التعليم بشمال جدة .
وشمل التتويج 27 طالبا و 15 مدرسة، بواقع 9 طلاب و 5 مدارس من كل مرحلة، إضافة إلى تكريم الطلاب والمعلمين والمدارس المشاركة.
وكانت المسابقة انطلقت في بداية الفصل الدراسي الأول للعام الماضي على مرحلتين بمشاركة 400 طالبا.
من جانبه، ثمن مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي للمدير العام ومساعديه دعمهم المستمر لمكاتب التعليم وكافة مناشطها وبرامجها.
وأكد أن رعاية المدير العام وحضور مساعده للشؤون التعليمية لهذه الفعالية، يأتي في إطار تعزيز التميز وتحفيز الطلاب للمشاركة والتنافس في المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية، مقدما شكره لشعبة الرياضيات بالمكتب والمدارس والطلاب المشاركين في هذه المسابقة