في لفته ابوية حانية قام المعلم سطام ناصر الأيداء معلم اللغة الانجليزية بمدرسة كعب بن زيد الابتدائية في تبوك مع طلاب الصف الخامس باقامة حفلة مبسطة لأحد طلاب الصف الخامس بعد عودته للمدسة بسبب إصابته في كسر في قدمه ، ومن جانبه أعرب قائد المدرسة علوش العنزي عن خالص الشكر والتقدير للمعلم ناصر الأيداء على هذا العمل الرائع وسوف يتم تكريم المعلم على هذه اللفتة الأبوية الحانية .
معلم في مدرسة كعب بن زيد بتبوك يحتفل مع طلابه بعودة أحد الطلبة بعد إصابته في كسر بالقدم
معلم في مدرسة كعب بن زيد بتبوك يحتفل مع طلابه بعودة أحد الطلبة بعد إصابته في كسر بالقدم
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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