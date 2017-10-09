يوم بعد أخر والجدل يستمر وتزداد وتيرته حول ما أسمته وزارة التعليم ساعة نشاط والتي أقرتها الوزارة بواقع ساعة إضافية على الدوام المدرسي لمدة أربعة أيام بالأسبوع ينفذ فيها عدد من الأنشطة اللاصفية .
وقد واجهت هذه الساعة عدم رضى ورفض شديد سواء من العاملين في السلك التعليمي من طلاب ومعلمين أو أولياء الأمور وشاطرهم الرفض بعض الكتاب والمفكرين وأصحاب الرأي .
وتضاربت الأقوال بين إلغاء لهذه الساعة وإعتماداً لتنفيذها حتى خرج وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في تصريح موكداً على إقامة ساعة النشاط مع ترك حرية للإدارات في تنفيذها ثم غرد من حسابه الخاص بالدليل الإجرائي للساعة .
وتناول عدد من المغردين بعض الآراء التي تطالب بإلغاء ساعة النشاط من خلال ذكر عدد من الأسباب التي تستدعي رفضها من وجهة نظرهم معتبرين أن القرار غير مدروس ولا يتوافق مع إمكانيات المدارس وبات أمر توقفه مطلب وذلك من خلال وسم إلغاء ـ ساعة ـ النشاط والذي أصبح نشطاً وصعد إلى الترند عبر تويتر ، حيث ذكر حساب ملتقى المعلمين بأن الصدام إنتقل من معلم ووزارته إلى مجتمع ضد وزارة التعليم ، مضيفاً بأن الوزارة بدأت تخسر الكثير بسبب هذا القرار ، وتسأل الحساب عن السبب في هذ التعنت .
فيما ذكر حساب موجز الأخبار الشهير بأن هذه الساعة التي إخترعها الوزير تسببت في تأخر كل شي سواء من ناحية خروج الطالب أو إستلام ذويهم لهم أو في تناول وجبتهم الغذائية .
وتناول المغردون الحديث عن الإمكانيات لإقامة النشاط حيث ذكروا بأن معظم المدارس غير مؤهله ومهيئة للمارسة الأنشطة بالإضافة لعدم توفر ميزانيات تساعد في تنفيذها .
وطالب المغردون عبر وسم إلغاء ـ ساعة ـ النشاط بأن يعاد النظر في هذه الساعة من خلال طرحها للتصويت في أحد المواقع وأخذ أراء العاملين في الميدان قبل إعتماده .
كما إنتقل الحديث بين المغردين حول هذه الساعة إلى نظامية المناوبة بعد تنفيذ ساعة النشاط حيث أنه بتطبيق الساعة تكون نهاية الدوام الرسمي عند الساعه الثانية وهو إتمام سبع ساعات بالتالي من المسئول عن تعويض المعلم عن ساعات ودقائق الإنتظار في مناوبة نهاية الدوام .
من جهة أخرى تسأل أحد المغردين : هل يعقل أن يمكث الطفل في المدرسة من الساعة السادسة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً دون غذاء صحي سوى وجبة المقصف التي لاتغني من جوع .
وعن الأضرار الأسرية نحدث المغرد كوكتيل بأن أكثر من تضرر من هذا القرار وعانى منه أصحاب الدخل المحدود فهم بين خيارين أحلاهما مر ، إما زيادة مصروف أبنائهم أو تركهم يتضورون جوعاً .
وذكر أحدهم بأن القرار لم يراعي مصلحة الطلاب وكان إتخاذه دون دراسة حيث أن أضراره أكثر من فوائدهم وبات أمر إلغائها مطلب .
فيما كان للطلاب والطالبات مشاركة في هذا الوسم حيث ذكرت أحدى الطالبات بأنه بسبب ساعة النشاط وتأخر خروجها وهي تعاني الكثير من التعب والإرهاق الأمر الذي أنعكس هذا على مستواها التعليمي .
وفي تغريدة أخرى أستعرض أحدهم صورة لمبنى فيه ثلاث مدارس بعرض سؤال « أي نشاط في مثل هذا المبنى » .
مغردون عبر وسم إلغاء ـ ساعة ـ النشاط .. القرار غير مدروس
صحيفة التعليم الإلكترونيه - عافت الشمري :
يوم بعد أخر والجدل يستمر وتزداد وتيرته حول ما أسمته وزارة التعليم ساعة نشاط والتي أقرتها الوزارة بواقع ساعة إضافية على الدوام المدرسي لمدة أربعة أيام بالأسبوع ينفذ فيها عدد من الأنشطة اللاصفية .
يوم بعد أخر والجدل يستمر وتزداد وتيرته حول ما أسمته وزارة التعليم ساعة نشاط والتي أقرتها الوزارة بواقع ساعة إضافية على الدوام المدرسي لمدة أربعة أيام بالأسبوع ينفذ فيها عدد من الأنشطة اللاصفية .
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