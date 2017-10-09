بحضور سعادة مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي ، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالله بن سليمان الدبيان ،والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري ،وبعض القيادات ورؤساء الأقسام وقادة برامج التربية الخاصة ، إحتفل قسم التربية الخاصة بتكريم قادة برامج التربية الخاصة ،
وذلك بمقر مركز النشاط الكشفي حيث رحب مدير قسم التربية الخاصة بتعليم حفر الباطن الأستاذ محمد بن حجاج الرشيدي بالحضور مشيراً بدور قادة التربية الخاصة واهتمامهم بهذه الفئة الغالية . وأكد اهتمام ومتابعة سعادة مدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية في دعم أنشطة وبرامج التربية الخاصة. بعد ذلك شاهد الحضور عرض لأبرز فعاليات والبرامج والمشاركات الإجتماعية التي يقدمها قسم التربية الخاصة لهذه الفئة الغالية.
وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع قادة برامج التربية الخاصة بتعليم حفر الباطن. وأثنى الرحيلي على مبادرة قسم التربيه الخاصة في التكريم والفعاليات والأنشطة المميزة التي يقدمها القسم لهذه الفئة الغالية علينا جميعا .