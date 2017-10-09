انتظم طلاب ثانوية عامر بن عوف بحي المريكبات بالدمام ، التابعة لمكتب التعليم بشرق الدمام يوم الأحد 18 محرم 1439هـ في أول يوم دراسي لهم بعد استحداثها الفصل الدراسي الحالي ، وابتدأ اليوم الدراسي بالإصطفاف الصباحي في الطابور وتقديم برنامج إذاعي ، ثم ألقى قائد المدرسة الأستاذ حسين القحطاني كلمة ، وجه من خلالها بضرورة الإنضباط المدرسي والجد والإجتهاد في المسيرة التعليمية ، بعدها انطلقوا الطلاب في يومهم الأول إلى الفصول الدراسية والتي تشمل مائة وعشرين طالب وكانت هذه الإنطلاقة بإشراف ومتابعة مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام للشؤون المدرسية الأستاذ طارق السماعيل .