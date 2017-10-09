كرم مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ محمد أمبارك الزهراني أربعة قادة مدارس نقلوا خارج القطاع للعام الدراسي الحالي 1438/1439هـ, وذلك بحضور مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالرحمن الزهراني ومشرفي الإدارة المدرسية الأستا عبدالرزاق البابطين والأستاذ محمد الشهري ، وقادة المدارس المكرمون الأستاذ يحي عبدالهادي البشري ،والأستاذ نبيل محمد بوعائشة والذين انتقلوا لقطاع التعلم بغرب الدمام ، كذلك الأستاذ محمد سعود السبيعي والذي انتقل إلى قطاع التعليم بالظهران ، والأستاذ صالح عبدالرحمن الزهراني والذي انتقل لقطاع التعليم بالجبيل .
وقدم الزهراني شكره لقادة المدارس على ما قدموه خلال الفترة الماضية في الميدان التربوي وقيادة المدارس كما قدم مدير المكتب دروع تذكارية بهذا التكريم متمنياً لهم التوفيق والسداد .