الأستاذ عبدالرحمن السالمي المرشد الطلابي بمدرسة البيضاء بمكة المكرمة وخبير فطن يمثل المملكة العربية السعودية كحكم في بطولة كأس العالم سلاح سيف التي أقيمت في بلغارياً مؤخراً.
عبدالرحمن السالمي سبق له أن شارك في العديد من المناسبات الرياضية حيث كانت البداية من لعبة المبارزة في بلغاريا في عام 1985م بنادي عكاظ بالطائف وبعدها بعشر سنوات في عام 1995 أعتمد كحكم مع استمراره كلاعب إلى عام 1997م حيث قرر الاعتزال كلاعب.
حصل السالمي على الشارة الدولية في سلاح السيف عام 2009م وتلقى دعوة لتحكيم بطولة العالم لسلاح السيف بالجزائر عام 2014م وشارك في تحكيم كأس العالم لسلاح السيف عام 2015م بلوفديف _ بلغاريا كما شارك في تحكيم كأس العالم لسلاح السيف عام 2017 م بلوفديف _بلغاريا.
قدم السالمي العديد من الدورات مثل دورة صقل وترفيع الحكام عام 2013م . ودورة صقل للحكام عام 2014 م .
وأوضح الأستاذ عبدالرحمن السالمي أن مشاركاته هذه تعد بالنسبة له فخر حيث مثل المملكة العربية السعودية في محافل خارجياً متنوعة في العديد من البطولات العربية والقارية والآسيوية وأبرز تلك المشاركات: تحكيم نهائي آسيا لسلاح السيف فرق بين الصين و كوريا الجنوبية 2011م مانيلا × الفلبين وتحكيم نهائي بطولة الفرق الخليجية لسلاح المبارزة 2011م الجزيرة × عكاظ الدمام وتحكيم نهائي البطولة العربية فردي سلاح السيف سيدات عام 2013 م الدار البيضاء_المغرب وتحكيم نهائي البطولة العربية فرق لسلاح الشيش سيدات عام 2013م الدار البيضاء-المغرب وتحكيم نهائي البطولة العربية فردي سلاح السيف سيدات عام 2014م عمان _ الأردن وتحكيم نهائي البطولة العربية فردي سلاح السيف تحت 15 سنة عمان _ الأردن وتحكيم نهائي البطولة العربية فردي سلاح السيف تحت 11 سنة عمان _ الأردن . وتحكيم مباراة قبل النهائي للبطولة الأوربية فردي رجال عام 2014م فينا _ النمسا . وأول حكم سعودي على الإطلاق يشارك ضمن أول منتخب سعودي رسمي للسيدات في بطولة المرأة العربية عام 2015م الشارقة _ الإمارات العربية وحاصل على الشارة الدولية في الثلاثة الأسلحة ولله الحمد هذا والصلاة والسلام على رسول الله .