دشن معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ومدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مدارس جيل الإبداع الأهلية صباح اليوم الإثنين الموافق: 19/ 1/ 1439هـ بمقر المدارس بمخطط ولي العهد 5 في مكة المكرمة. وذلك بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي بمكة الدكتور فهد الزهراني ومنسوبي أمانة العاصمة المقدسة وعدد من القيادات التربوية وملاك وقادة المدارس الأهلية بتعليم مكة المكرمة.
وعبّر معالي أمين العاصمة المقدسة في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بافتتاح هذا الصرح التعليمي الفريد كأول مشروع تعليمي يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن أمانة العاصمة ليست شريكاً تنموياً فحسب؛ ولكنها مُمكن للقطاع الخاص بمختلف منشآته التعليمية والطبية والتجارية، فالأمانة تفخر في تنويع المنتج بما يخدم المواطن وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.
وشكر معاليه منسوبي تعليم مكة المكرمة وعلى رأسهم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة ومدير مكتب التعليم الأهلي ومالك مدارس جيل الإبداع على هذه الشراكة التنموية المتقدمة، وعلى التعاون الدائم بين الأمانة وقطاع التعليم.
فيما أشاد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بعلاقة التعاون والشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، متطلعاً لأن يكون هذا الصرح التعليمي إحدى الجهات التعليمية المميزة على مستوى المملكة العربية السعودية.
وأضاف الحارثي: أن مكة تبقى متصدرة تعليمياً بطرح مبادرات الرؤية حية في الممارسات والأفعال، مشيراً إلى طرح خمس مبانٍ لرياض الأطفال تم إنشاؤها من شركة تطوير المباني للمستثمرين، حيث سيتم تشغيل ثلاث مبانٍ كرياض أطفال حكومية تُشغل من قبل مستثمرين، بينما ستكون الخطوة القادمة هي إعلان مباني حكومية للمستثمرين، واستكمال للمشاريع المتعثرة من قبل المستثمرين في مبادرات تُنفذ على مستوى المملكة بداية من مكة المكرمة.
وأشار المدير العام إلى أن التعليم الأهلي بمكة لديه أكثر من 327 منشأة تعليمية أهلية فيها أكثر من 41 ألف طالب وطالبة بنسبة مأوية 10% ، والمستهدف 25% وفق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية التعاون والتكاتف والبذل من أهالي مكة أولاً ومن الإدارات الحكومية المختلفة.
ووجّه الحارثي شكره لمعالي أمين العاصمة الدكتور أسامة بن فضل البار على الشراكة الحقيقية بين الأمانة والتعليم، وعلى كافة جهود الأمانة في تسهيل وتيسير حاجات المواطنين وفي مقدمتها التعليم، فيما هنأ مالك مدارس جيل الإبداع الدكتور موفق حريري على هذا الصرح التعليمي الفريد من نوعه والذي سيكون إضافة تعليمية على مستوى الوطن.
من جانبه ثمّن مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني لمعالي أمين العاصمة المقدسة ولسعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة الكرمة تدشينهم لهذا المشروع التنموي التعليمي المتطور، مشيراً إلى أن مجمع مدارس جيل الإبداع ( بنين – بنات ) يقع على مساحة إجمالية قدرها 20.000م مربع بتكلفة إجمالية 40 مليون ريال، ويُعد أول مشروع استثماري تعليمي من أمانة العاصمة على مستوى المملكة بشراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالتعليم الأهلي وأمانة العاصمة المقدسة والقطاع الخاص، حيث تم تصميمه بطريقة حديثة وفريدة في الفصول والمعامل والمرافق، فيما يحتوي المشروع على العديد من المرافق التعليمية الجديدة في التجهيزات المدرسية ولعل أهمها مدينة الإبداع والابتكار.
فيما شكر مالك مدارس جيل الإبداع الدكتور موفق حريري معالي أمين العاصمة المقدسة وسعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة ومدير مكتب التعليم الأهلي وجميع منسوبي الأمانة والتعليم والقطاعات الحكومية الأخرى وكل من شارك في تدشين مدارس جيل الإبداع على دعمهم ومشاركتهم فعاليات التدشين لأحدث صرح تعليمي في مكة المكرمة.