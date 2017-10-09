عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير عددا من لقاءاتها الخاصة بالنظام الفصلي وذلك انطلاقا من يوم الأحد 18 / 1/ 1439 في مكاتب التعليم بمكة.
واستهدفت اللقاءات قائدات ووكيلات ثانويات النظام الفصلي بدءً بمكتب شرق وتلاه مكتب جنوب مكة لنشر ثقافة وخطط وأهداف وبرامج النظام الفصلي.
نفذت ذلك مشرفات النظام الفصلي حياة الحازمي وفوزية العمري.
وفي تصريحزأبانت نورة القرني مساعدة إدارة التخطيط والتطوير بأن هذه اللقاءات تهدف إلى استعراض الآراء والصعوبات والمقترحات حول تطبيق النظام الفصلي ومناقشة تطبيق مادة المهارات التطبيقية في الميدان، مشيرة إلى أن هناك سلسلة من اللقاءت في مكاتب التعليم خلال الأسبوع الحالي.
إدارة التخطيط والتطوير بمكة تعقد عددًا من اللقاءات مع٦ قائدات ووكيلات النظام الفصلي
إدارة التخطيط والتطوير بمكة تعقد عددًا من اللقاءات مع٦ قائدات ووكيلات النظام الفصلي
صحيفة التعليم - صالح السلمي
عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير عددا من لقاءاتها الخاصة بالنظام الفصلي وذلك انطلاقا من يوم الأحد 18 / 1/ 1439 في مكاتب التعليم بمكة.
عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير عددا من لقاءاتها الخاصة بالنظام الفصلي وذلك انطلاقا من يوم الأحد 18 / 1/ 1439 في مكاتب التعليم بمكة.
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