أفتتحت مساء اليوم الأحد فعاليات ملتقى المبتعثين الثاني بمدينة الدمام ، والذي تنظمه وزارة التعليم للسنة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ( #وظيفتك_وبعثتك ) في سلسلة ملتقياتها في مدن ( الرياض ، الدمام ، جده) بهدف تهيئة المرشحين والمرشحات للابتعاث.
وتناول الملتقى في يومه الأول إجراءات الابتعاث في المرحلة 12 ، والتعامل مع القوانين والأنظمة الدولية ، والمستجدات التي تضمن سلامة المبتعث ، وتهيئته النفسية والاجتماعية ، وغيرها من الإجراءات التي يجب على المبتعث الإطلاع عليها والإلمام بها قبل رحلة الابتعاث .
حيث استعرض مدير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي د. عبدالرحمن الحضيف إجراءات الابتعاث في المرحلة الثانية عشر ، و الترشح للبرنامج ، والخدمات الالكترونية التي ستكون متاحة للطلاب والطالبات بعد حضور أيام الملتقى ، تلاه محاضرة لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الابتعاث د. محمد العمر عن إجراءات ما بعد الابتعاث.
فيما تناول د. عبدالرحمن الشمري من وزارة الخارجية طرق التعامل مع القوانين والأنظمة الدولية في دول الابتعاث وفي ذات السياق جاءت محاضرة د. خالد المطيري للطلاب والطالبات عن طرق التعامل مع المستجدات والتواصل الثقافي والحضاري .
وضمن فعاليات الملتقى التقى وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية أ. د. إبراهيم الميمن بالمرشحين والمرشحات للملتقى في محاضرة ركزت على أخلاق المبتعث وأحكام السفر ، أكد فيها فضيلته على ضرورة أن يتحلى جميع المرشحين والمرشحات للابتعاث بالأخلاق الدينية ، والتسامح والوسطية التي يدعوا إليها الدين الإسلامي الحنيف ، وأن يكونوا قدوة في تعاملاتهم بالصدق والأمانة والنزاهة .
كما شارك في الملتقى الملحق الثقافي بكندا د. فوزي بخاري ، ومساعد الملحق الثقافي في بريطانيا د. محمد اللحيدان بمحاضرتين عن الإجراءات في دول الابتعاث تناولا فيها أهم ما يواجه الطلاب والطالبات من مواقف تعليمية أو اجتماعية ، ودور الملحقيات والأندية الطلابية في الأخذ بيد الطالب والطالبة للتغلب على ما يواجهه من صعوبات .
من جهتها شددت إدارة البرنامج في وكالة التعليم لشؤون البعثات على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات المرسلة للمتقدمين والمتقدمات لحضور الملتقى كاملاً بأيامه، ومحاضراته، مشيرةً أن عدد المسجلين في ملتقى الدمام بلغ حتى اليوم الأول أكثر من (1600) مبتعث ومبتعثه ، وأكدت أن باب التسجيل والمقاعد لا تزال متاحه ، وأنه بإمكان المقبولين والمقبولات حضور الملتقى من خلال الدخول على البوابة الالكترونية الخاصة ببرنامج ( سفير التقديم ) على الرابط : KSP.moe.gov.sa/ksp12/login داعية المتقدمين إحضار بطاقة الهوية الوطنية(للمتقدمين والمتقدمات) أو أصل سجل الأسرة (للمتقدمات فقط).
ونوهت إدارة البرنامج إلى أن الوزارة تحرص على تيسير أمور المبتعث من خلال عقد هذه الملتقيات التي تهدف إلى تزويد المرشحين والمرشحات للابتعاث بالمعارف، والخبرات القانونية والثقافية والأكاديمية والشرعية والاجتماعية والأسرية التي يحتاجونها.
يشار إلى أن ملتقى المبتعثين بالدمام سيتلوه ملتقى ثالث في مدينة جدة يقام يوم الأربعاء 5 صفر 1439هـ الموافق 25 أكتوبر 2017م وفق مواعيد الترشيح المبلغة للمتقدمين والمتقدمات.