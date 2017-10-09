اعتمد نائب وزبر التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، تطبيق عدد من الاجراءات للحفاط على الكتب الدراسية والعناية بها، حيث شملت: نقل مخالفة امتهان الكتب الدراسية من مخالفات الدرجة الثانية إلى مخالفات الدرجة الرابعة، وإدراج مخالفة عدم المحافظة على الكتب الدراسية في مخالفات الدرجة الثانية.
وذلك للمحافظة على الكتب الدراسية كأحد القيم المستهدفة، وكذلك في جائزة التمبز السلوكي في برنامج المدارس المعززة للسلوك الايجابي.
وأشار على تفعيل تطبيق (أنموذج التعاقد السلوكي) والمضمن في قواعد السلوك والمواظبة، مع ضرورة تزويد أولياء الأمور بالمخالفات السلوكية، والإجراء المتخذ لكل مخالفة وأخذ توقيعات أولياء الأمور والطلبة على ذلك مع بداية كل عام دراسي.
يأتي ذلك انطلاقاً من قيمة الكتاب المدرسي، وأهمية العناية به، والمحافظة عليه، ونظراً لما لوحظ من وجود بعض الممارسات السلبية من بعض الطلبة تجاه الكتب الدراسية.