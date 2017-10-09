دشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، صباح اليوم الاثنين فعاليات الأسبوع العالمي للفضاء الذي ينظمه مركز عسير العلمي بالشراكة مع إدارة النشاط الطلابي في الإجارة ، واطلع آل كركمان على المعرض المصاحب والذي تضمن عددا من الأجهزة اللوحية التي تعمل بتقنية الـ “4D” ويتم من خلالها تجسيد الواقع المعزز بحيث يتم مشاهدة الفضاء والكواكب والأجرام السماوية بشكل واقعي .
كما دشن آل كركمان البوابة الإلكترونية لمركز عسير العلمي ، والتي تقدم كافة الخدمات لمستفيدي المركز العلمي ، وتسهل الوصول والتواصل مع المركز ، مثمنا جهود العاملين في المركز وما يقدمه من جهود كبيرة .
من جهته أوضح مدير مركز عسير العلمي الأستاذ سفر البريدي ، أن البرنامج يستمر على مدى أسبوعين ، ويستهدف الطلاب في مختلف المراحل التعليمية ، ويقدم معرضا تفاعليا يتعرف من خلاله الطلاب بشكل واقعي على الفضاء .