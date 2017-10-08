افتتح سعادة مدير التعليم الاستاذ سليمان الطعيسي الصالة الرياضية في مجمع ملاعب التعليم بحضور عدد من قيادات الإدارة وقام الاستاذ الطعيسي بجولة في المرافق والملاعب والمعسكرات افتتح الصالة الرياضية وأشاد بالمجهودات التطويرية الكبيرة التي يقوم بها الاستاذ سلطان الدبيان مدير الملاعب وكافة اقسام الادارة وعملهم المتسارع للتطوير والاضافات التي يشهدها المجمع خلال هذه الفترة .
الى ذلك توج مدير التعليم متوسطة طيبة بكأس المؤسس بعد حضوره المباراة النهائية وتتويج البطل بالكأس والميداليات الذهببة
من جهته قال الاستاذ سلطان الدبيان مدير ملعب التعليم انه وبتوجيه من سعادة المدير يجري العمل على تطوير كافة المرافق وتهيئتها لاستقبال كافة المناسبات الرياضية والفعاليات التي تنظمها الادارة سواءً على مستوى القطاعات التعليمية أو على مستوى الوزارة