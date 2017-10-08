أكد مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، أهمية دور المعلم وأنه نبراس وضياء وعماد التعليم والتربية في أي مجتمع ، مشيرا إلى استحقاق المعلمين والمعلمات للتكريم والإشادة بدورهم الهام ، لاسيما في اليوم العالمي للمعلم ، مخاطبا إياهم بأنهم ثروة الوطن وصمام أمانه.
جاء ذلك في كلمة له في الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي ، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذ سعد الجوني ، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبد الرحمن عوضة ، وعدد من القيادات التربوية والإدارية ، والمعلمين والطلاب.
وأشاد مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم عسير الأستاذ أحد حاضر ،بما يبذله المعلمون ،وأن التكريم أقل ما يقدم لهم , فيما شهد الاحتفال تقديم قصيدة شعرية ألقاها رائد النشاط بثانوية الفهد فائز البكري, وقصيدة أخرى للمعلم بثانوية البيهقي سعد القرني.
وتضمن الاحتفال مشاركة فاعلة من طلاب الابتدائية النموذجية بأبها ، تضمنت توزيع باقات الورود على المعلمين في يومهم العالمي .
إلى ذلك فعلت نحو 1300 مدرسة بعسير الاحتفال باليوم العالمي للمعلم ، من خلال مجموعة من البرامج والفعاليات المنوعة ، فيما تم تنفيذ جدارية وسط أبها بهذه المناسبة.