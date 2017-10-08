حتفلت مدارس تعليم القويعية مؤخراً بمناسبة اليوم العالمي للمعلم من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية حيث تسابق الطلاب والطالبات في تقديم الورود للمعلمين والمعلمات تقديراً منهم لمكانتهم في المجتمع ودورهم البارز في بناء الأجيال. فيما قدمت المدارس التهنئة والهدايا للمعلمين تقديراً للجهود المبذولة من قبلهم في الارتقاء بمستوى التعليم كما نفذت المدارس عددًا من البرامج والأنشطة الطلابية المتنوعة في هذه المناسبة، وذلك من خلال برامج الإذاعة المدرسية، وتكريم عدد من المعلمين والمعلمات ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات التعليمية والتربوية خلال مسيرتهم التعليمية. وقد قدم قسم النشاط الطلابي بنين مسابقة للطلاب تحمل تقديم أفضل عبارة للاحتفاء بيوم المعلم
مدارس تعليم القويعية تحتفل باليوم العالمي للمعلم
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