أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، على ضرورة قيام المعلمين بتحصين وحماية عقول الناشئة من الأفكار الضالة ، والمنحرفة ، فيما ثمن الدور الرائد الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في بناء الأجيال ، وأنهم محل الثقة والتقدير، ورسالتهم هي رسالة الرسل والأنبياء ، لافتا إلى أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تولي التعليم جل عنايتها واهتمامها إيمانا بالدور الهام له في بناء العقول ، ومستقبل الوطن .
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم لمدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، وعدد من معلمي المنطقة ، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم .
وأكد آل كركمان في كلمة له خلال اللقاء أن الإدارة تولي المعلمين والمعلمات عناية خاصة باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع ، وصناعة المستقبل ، وعليهم تعقد الآمال في تربية النشء ، مثمنا لسمو أمير المنطقة دعمه المتواصل للأسرة التعليمية في المنطقة ، ولبرامج التعليم .
عقب ذلك ألقى المعلم فائز البكري قصيدة تناول من خلالها مكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به ، فيما تشرف الجميع بالسلام على سموه الكريم