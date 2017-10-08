قرار سعادة مدير التعليم بمحافظة الرس الأستاذ سليمان الطعيسي بافتتاح ثمانية فصول لرياض الأطفال أنهى قائمة الانتظار لما يقارب 200 طالب وطالبة وتم ذلك بعد عدة خطوات اتخذتها الإدارة بداية من التخطيط المدرسي ثم شؤون المعلمين إلى أن تم تطبيق القرار في الميدان.
ثمانية فصول إضافية لرياض الأطفال في تعليم الرس
ثمانية فصول إضافية لرياض الأطفال في تعليم الرس
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
يوسف العامر مدير شؤون المعلمين ذكر لصحيفة الإدارة أن بأنه تمت الموازنة بين الروضات في القرى وداخل المحافظة ومن ثمّ تكليف معلمات للتدريس في الروضات التي أضيفت فيها الفصول الثمانية من وفر الروضات الأخرى.
يوسف العامر مدير شؤون المعلمين ذكر لصحيفة الإدارة أن بأنه تمت الموازنة بين الروضات في القرى وداخل المحافظة ومن ثمّ تكليف معلمات للتدريس في الروضات التي أضيفت فيها الفصول الثمانية من وفر الروضات الأخرى.
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