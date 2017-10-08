تحتفي إدارة التعليم بمحافظة الزلفي باليوم العالمي للمعلم والذي يوافق الخامس من اكتوبر من كل عام، حيث انطلقت فعاليات الاحتفاء ابتداءً من يوم الخميس الماضي وتستمر خلال هذا الأسبوع، وأكدّ مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي على ما يحضى به المعلم من مكانة ومنزلة عالية من خلال الدور البارز الذي يقوم به، وسعيه الحثيث في سبيل إنارة العقول وغرس القيم النبيلة في نفوس الطلاب، وتزويدهم بالمعارف ليسهم في إعداد جيل واعد يشارك في بناء مستقبل الأمة، مشيراً إلى استحقاق المعلم لهذا الاحتفاء وهذه المساحة التي خصصت ليعبر الجميع عن امتنانهم وشكرهم للمعلم، ومن جانبه أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام محمد الخميس أن الإدارة أطلقت حملة إعلامية لتفعيل المناسبة وإبراز مظاهر الاحتفاء عبر المنصات الإعلامية للأقسام ومدارس البنين والبنات؛ حيث برزت عدد من الفعاليات المتميزة كتقديم الورود من قبل الطلاب والطالبات للمعلمين والمعلمات عرفاناً بفضلهم، واستضافة مدير التعليم خلال الإذاعة الصباحية عبر الهاتف ،وكذلك استضافة بعض قادة المدراس والمعلمين المتقاعدين وتكريمهم، وتفعيل #اليوم_العالمي_للمعلم ، وعرض الاحتفاءات عبر سناب تعليم الزلفي، كما أشار الخميس إلى استضافة بعض مشاهير السناب لزيارة عدد من المعلمين، وإجراء بعض اللقاءات الصحفية مع عدد من المعلمين خلال هذا الأسبوع.