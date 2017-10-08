شدد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان على أهمية التدريب والتطوير المهني المتخصص لمنسوبي التعليم في الميدان من مشرفين تربويين ومعلمين ، مؤكدا على أهمية مواكبة الجديد من الطرق والأساليب الحديثة التي تحقق الأهداف التعليمية في الصف الدراسي ، ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لا محدود للتعليم جاء ذلك خلال تدشينه مشروع التطوير المهني لمشرفي ومشرفات ومعلمين ومعلمات اللغة الإنجليزية _ المرحلة الثانية _ اليوم الأحد بفندق قصر أبها ، وذلك بمشاركة “22” إدارة تعليمية على مستوى المملكة
100 متدرب في مشروع تطوير مشرفي ومعلمي الإنجليزية بتعليم عسير
بمشاركة 22 إدارة تعليمية
100 متدرب في مشروع تطوير مشرفي ومعلمي الإنجليزية بتعليم عسير
صحيفة التعليم الالكترونية : أبها
، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ومساعدة المدير العام وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة الأستاذ عبدالله آل مشدود، أن البرنامج يستهدف 100 متدرب ومتدربة من مختلف إدارات التعليم بالمملكة ، حيث يتم العمل على إعداد مدربين مركزيين للغة الإنجليزية ليكونوا نواة للتدريب في إداراتهم، مشيرا إلى أن البرنامج يستمر لمدة خمسة أيام على التوالي ، على أن يستكمل الجزء الثاني من البرنامج في شهر صفر القادم بالمدينة المنورة وأضاف آل مشدود أن التدريب يقوم به الدكتور هيكتور مونتيغرو المتخصص في التدريب والتطوير في هذا المجال ، و يقدم خلال الورش التدريبية العديد من المحاور حول استراتيجيات التعلم التعاوني ومهارات التدريب وإدارة الجلسات Coashing ،إلى جانب بحث استراتيجيات القراءة والكتابة والكلمات ،والتطبيق على تلك المحاور ، وبحث استراتيجيات Kegan للتعلم التعاوني ، والانتقال التعليمي من التدريس المتمركز حول المعلم إلى التدريس المتمركز على الطالب .
يذكر أن حفل التدشين تضمن كلمة لمديرة إدارة التدريب والابتعاث الأستاذة أحلام حبتر ، تناولت من خلال أهمية البرنامج للمستهدفين ، والتطلعات التي يسعى القائمون عليه إلى تحقيقها ، فيما ألقت الأستاذة ابتهال القحطاني كلمة بهذه المناسبة .
وكانت إدارتا العلاقات العامة والخدمات قد أعدت خطة عمل لاستقبال المشاركين والمشاركات ، وتنسيق التحاقهم بالبرنامج .
، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ومساعدة المدير العام وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المنطقة الأستاذ عبدالله آل مشدود، أن البرنامج يستهدف 100 متدرب ومتدربة من مختلف إدارات التعليم بالمملكة ، حيث يتم العمل على إعداد مدربين مركزيين للغة الإنجليزية ليكونوا نواة للتدريب في إداراتهم، مشيرا إلى أن البرنامج يستمر لمدة خمسة أيام على التوالي ، على أن يستكمل الجزء الثاني من البرنامج في شهر صفر القادم بالمدينة المنورة وأضاف آل مشدود أن التدريب يقوم به الدكتور هيكتور مونتيغرو المتخصص في التدريب والتطوير في هذا المجال ، و يقدم خلال الورش التدريبية العديد من المحاور حول استراتيجيات التعلم التعاوني ومهارات التدريب وإدارة الجلسات Coashing ،إلى جانب بحث استراتيجيات القراءة والكتابة والكلمات ،والتطبيق على تلك المحاور ، وبحث استراتيجيات Kegan للتعلم التعاوني ، والانتقال التعليمي من التدريس المتمركز حول المعلم إلى التدريس المتمركز على الطالب .
يذكر أن حفل التدشين تضمن كلمة لمديرة إدارة التدريب والابتعاث الأستاذة أحلام حبتر ، تناولت من خلال أهمية البرنامج للمستهدفين ، والتطلعات التي يسعى القائمون عليه إلى تحقيقها ، فيما ألقت الأستاذة ابتهال القحطاني كلمة بهذه المناسبة .
وكانت إدارتا العلاقات العامة والخدمات قد أعدت خطة عمل لاستقبال المشاركين والمشاركات ، وتنسيق التحاقهم بالبرنامج .
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