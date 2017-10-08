انهت اللجنة المكلفة لحركة سد العجز بمدارس مكتب التعليم بمحافظة أحد رفيدة ، أعمالها بندب ” كلي وجزئي” لعدد من المعلمين في جميع التخصصات وجميع مراحل التعليم بمدارس بالمحافظة، وفق آلية سد العجز المعتمدة من وزارة التعليم .
وأكد رئيس اللجنة الأستاذ علي بن مستور ، أن اللجنة أتمت ندب 19 معلماً ندبا كليا ،و41 معلماً ندبا جزئيا في المراحل الثلاث، لضمان سير العملية التعليمية بالمدارس، وعدم توقف تدريس المقررات الدراسية ،لافتاً إلى أن هذا الإجراء يخضع لضوابط وشروط آلية سد العجز المقررة من الوزارة, مطالباً قادة المدارس بسرعة إخلاء طرف المعلم المندوب .
من جهة أخرى أنهى قسم القبول والتسجيل بالمكتب منذ عودة الطلاب لمقاعد الدراسة لهذا العام تسهيل إنهاء إجراءات قبول الطلاب الذين تعثر قبولهم أثناء فترة التسجيل المعلنة والمحددة .
وأكد رئيس قسم القبول والتسجيل بالمكتب الأستاذ محمد التركي ،أن مكتب التعليم شكل لجنة تختص بمعالجة أوضاع الطلاب لمنح الفرصة لمن تأخر في التسجيل قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد أو من لديه ظروف أخرى ، وتم معالجة قبول 160 طالباً من قبل اللجنة، ومن تم قبولهم بالتواصل مع قادة المدارس مباشرة مثل هذا العدد وأكثر .