سيبقى أثر المعلم علينا ماحيينا ، بهذا الإحساس نظم طلاب التوجيه والإرشاد بمدرسة ابي عبيدة بن الجراح المتوسطة بالدمام فعالية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر، حيث قدم الطلاب الورود على معلميهم في بادرة وصفت برد جزء من الجميل للمعلمين الذين لم يألوا جهداً في سبيل تقديم كل ما من شأنه رفعة مستوى الطالب العلمي والأخلاقي .
كما تشارك الطلاب والمعلمين في وجبة الإفطار وذلك في مقر مركز مصادر التعلم ، حيث ألقى الطالب: محمد العتيبي قصيدة شعرية عن المعلم عبر فيها عن شكره وامتنانه لكل معلمي المدرسة.
حيث أشرف على برنامج اليوم العالمي للمعلم المرشد الطلابي الأستاذ: بدر بن أحمد الغامدي ، وذلك بإشراف ومتابعة من إدارة المدرسة.