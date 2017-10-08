انطلاقاً من مسؤلياتها ودورها تجاه المجتمع ، ونشراً لثقافة الوعي الصحي بين شرائح المجتمع المختلفة شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في الشؤون الصحية المدرسية في فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت ” شعار صحتنا _ حركتنا” والذي جاء بتنظيم من إدارة التأهيل الطبي بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية بسوق مكة مول بالعزيزية ..
وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة محمد بن مستور الصليمي بأن المشاركة تأتي ضمن الشراكات التي تقيمها إدارة تعليم مكة مع الشؤون الصحية بالمنطقة بهدف التثقيف المجتمعي ونشراً للثقافة الصحية ، والتوعية بدور التأهيل الطبي .
مشيراً إلى أن المشاركة كانت بركن توعوي تثقيفي تضمن عدداً من المنشورات والمطويات والمجسمات التوعوية لموضوعات تهم المجتمع بشكل عام والمجتمع المدرسي على وجه الخصوص للتعريف بأهمية ممارسة الرياضة وكيفية الوقاية من الإصابات الرياضية قبل وقوعها وبيان دور المرشد الصحي في التعامل مع الحالات ، وبيان دور العلاج الطبيعي وفائدته .
وقدم الصليمي شكره للزملاء المشاركين نظير جهودهم الملموسة في تفعيل هذه المناسبة .
وكانت الفعالية قد تم تدشينها برعاية من نائب مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور وائل بن حمزة مطير بدءاً من المعرض التوعوي المصاحب الذي يهدف إلى توعية المجتمع بدور التأهيل الطبي بكافه تخصصاته من علاج طبيعي وعلاج وظيفي وأطراف صناعيه ، قدمه نخبة من أخصائي وأخصائيات العلاج الطبي من كافة مستشفيات مكة المكرمة وبمشاركة عدة جهات وانتهاءً بفقرات البرنامج ومحاضراته الطبية المتنوعة ..