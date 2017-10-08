أقام مكتب التعليم بالنسيم برنامج “تهيئة القيادات المدرسية للعام الدراسي 1439/1438 هـ. حضر اللقاء مدير الإشراف التربوي بجدة الاستاذ علي الجالوق و مدير قسم الإدارة المدرسية بتعليم جدة الدكتور سعود الخديدي ورئيس شعبة الإدارة المدرسية بمكتب النسيم الدكتور سعد السلمي وجميع مشرفي الإدارة المدرسية بتعليم جدة . وتم خلال اللقاء الترحيب بالقيادات الجديدة.
مكتب التعليم بالنسيم يقيم برنامج “تهيئة القيادات المدرسية”
مكتب التعليم بالنسيم يقيم برنامج “تهيئة القيادات المدرسية”
صحيفة التعليم الإلكترونية - جدة - بندر الأحمري
لا يوجد وسوم
0 292
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/251186/