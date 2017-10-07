تنطلق صباح اليوم الأحد بجدة فعاليات البرنامج التدريبي للمدربين المركزيين لبرنامج (STEM) الذي تقيمه وزارة التعليم، ممثلة في مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وتنفذه شركة تطوير للخدمات التعليمية، بمشاركة الإدارات التعليمية المرشحة لتنفيذ مراكز(STEM) المدرسية المرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة 18 ـــ 22 /1439/1هـ، بفندق راديسون بلو جدة .
و أوضح مدير عام مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، أحمد بن عبد الله الشبل، أن البرنامج يأتي تهيئة لانطلاق مراكز(STEM) المدرسية في عدد من الإدارات التعليمية بعدد (32 ) مركزاً مدرسياً كمرحلة أولى ، مؤكد أن البرنامج يهدف لإعداد المشرفين والمشرفات كمدربين وقادة للتغير لمنهجية(STEM) في الإدارات التعليمية المشاركة، كون هذه المنهجية تعتبر الأحدث عالميا في الربط والتكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وقائمة على التعلم بالمشروعات واستخدام استراتيجيات التعلم الحديثة وربطها بالحياة وسوق العمل لتهيئة جيل قادر على تلبية متطلبات المرحلة القادمة وفق رؤية المملكة2030م من أجل إعداد كوادر بشرية متمكنة، مضيفا أن شعار البرنامج(SNG) يعني STEM لإعداد جيل جديد قائم على التحليل والفهم والاستكشاف والإدراك والاستقصاء في المجالات العلمية ليتمكن هذا الجيل من الابتكار والابداع وريادة الأعمال، ويصبحوا قادرين على تحديد مساراتهم الجامعية وأهدافهم المستقبلية.
يُذكر أن البرنامج سيشارك فيه نخبة من المشرفين والمشرفات من عدد من الإدارات التعليمية، وعدد من الإدارات العامة في وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإشراف التربوي وإدارة الموهوبين والنشاط الطلابي والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، لتتكامل الجهود في مجال تعليم تطوير العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.
32 مركزا في المرحلة الأولى :
وزارة التعليم تهيئ مدربين مركزيين لإطلاق مراكز (STEM) المدرسية بالمملكة
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - التحرير
تنطلق صباح اليوم الأحد بجدة فعاليات البرنامج التدريبي للمدربين المركزيين لبرنامج (STEM) الذي تقيمه وزارة التعليم، ممثلة في مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وتنفذه شركة تطوير للخدمات التعليمية، بمشاركة الإدارات التعليمية المرشحة لتنفيذ مراكز(STEM) المدرسية المرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة 18 ـــ 22 /1439/1هـ، بفندق راديسون بلو جدة .
تنطلق صباح اليوم الأحد بجدة فعاليات البرنامج التدريبي للمدربين المركزيين لبرنامج (STEM) الذي تقيمه وزارة التعليم، ممثلة في مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وتنفذه شركة تطوير للخدمات التعليمية، بمشاركة الإدارات التعليمية المرشحة لتنفيذ مراكز(STEM) المدرسية المرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة 18 ـــ 22 /1439/1هـ، بفندق راديسون بلو جدة .
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