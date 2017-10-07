مازح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ المحتفين بمنحه الدكتوراه الفخرية من معهد موسكو للعلاقات الدولية، اليوم، بقوله: أنا الآن الدكتور سلمان.
وصفق الحضور طويلاً؛ إعجابا بالروح المرحة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين.
وكان المعهد قد منح الملك شهادة الدكتوراه الفخرية؛ تقديراً لدوره في خدمة السلام والوئام، وتنمية وتعزيز العلاقات “السعودية – الروسية”.
حضر الحفل الوفد السعودي المرافق لخادم الحرمين، إضافة إلى مسؤولين وأكاديميين روس، على رأسهم رئيس المعهد أناتولي توركونوف؛ ووزيرة التعليم الروسية أولجا فاسيلييفا.
معهد العلاقات الدولية بموسكو من أهم المؤسسات التعليمية في روسيا، ويحظى بسمعة عالمية في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية.