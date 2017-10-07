اختتمت الدورة التدريبية التي نظمتها ثانوية الشيحية بالقصيم بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشيحية تحت عنوان ( إداريات في تطوير الذات ) وأكد رائد النشاط المدرب راضي الزويد أن الخوف من أبرز معوقات تطوير الذات لافتاً إلى أن الإساءات السلبية ليس لها هدف معين موضحاً أن تطوير الذات هو منهج أو أسلوب لتنمية واكتساب المهارات، المعلومات، والسلوكيات التي تجعل الإنسان يشعر بالرضا والسلام الداخلي، والتي تمكنه من تحقيق أهدافه والتعامل مع مختلف المعيقات التي تواجهه. وأبان الزويد أن تطوير الذات يبدأ من داخل الذات وينبع من همة وإرادة صاحبها وتطلعه إلى تحقيق المزيد والأفضل لذاته في كل جانب تبدع فيه مشيراً إلى أن هنالك طرق عديده لتطوير الذات تعلم طرق فاعله للتعامل مع الضغوط النفسية التي تزداد يوميا ً على الفرد وكذلك التغيير الذي اصبح ضرورة في كل شؤون الحياة بالإضافة إلى تحديد الهدف في الحياة ومهاراتها واكتساب المهارات والقدرات. من جانبة قدم شكره الاستاذ خالد الربيعان رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشيحية للاستاذ راضي الزويد على هذه الدورة .
اختتام دورة تطوير الذات لطلاب ثانوية الشيحية بالقصيم
اختتام دورة تطوير الذات لطلاب ثانوية الشيحية بالقصيم
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
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