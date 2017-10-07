تابعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة التقرير المرئي لصحيفة عين اليوم الإلكترونية تحت عنوان ( *مدرسة تتحول مرتعا للمراهقين بجعرانة مكة.. والتعليم الأهالي: ندرس مطالبكم* )
حيث تود الإدارة توضيح عدد من النقاط الهامة كالتالي :
*اولا* : المبنى المدرسي الذي تم عرضه خلال الفيديو لايزال في عهدة مقاول المشروع ولم تتسلمه الإدارة منه بشكل رسمي بسبب عدم اكتمال أعمال التكييف والمظلات الخارجية والصالة الرياضية .
*ثانيا* : تتابع الإدارة مع مقاول المشروع مراحل إنجاز العمل من البداية وحتى الآن ولم يترك العمل بلا رقابة كما قيل ومع نهاية شهر رمضان من العام الماضي تم رفع المستخلصات المالية للمشروع والتي لم تصرف له حتى تاريخه لإنجاز المرحله الاخيرة لعمليات التأهيل النهائية للمشروع كما هو المتبع وتم مؤخرا تسديد قيمة جميع الخدمات لإيصال التيار الكهربائي للمبنى فيما تقوم الإدارة منذ مطلع العام الجاري بالتنسيق مع الوزارة لتوفير المكيفات والجاري الانتهاء من ذلك فيما يطلب من المقاول إستكمال المظلات وارضية الصالة الرياضية وتؤكد أن المبنى لا يزال في عهدة المقاول ولم يقدم للإدارة ما يثبت انتهاء المشروع حتى يتم الاستفادة منه .
*ثالثا*: تؤكد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنها لن تتهاون مع من تسبب في العبث في المبنى قبل عملية استلامه وأنها ستحيل كل من له علاقة للمساءلة والتحقيق للحفاظ على الممتلكات العامة وعلى وجه الخصوص المؤسسات التربوية ..
*رابعا*: تشكر الإدارة أهالي مركز الجعرانة على حرصهم على متابعة إنجاز المشروع والاستفادة منه في أقرب وقت ممكن وتتطلع إلى تعاونهم في الحفاظ عليه بمنع أبنائهم من الدخول للمبنى والعبث به أو تجهيزاته حفاظا على الممتلكات العامة…