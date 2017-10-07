أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرارًا بتسريع 118 طالبًا وطالبة لهذا العام، منهم 48 في المرحلة الابتدائية، و70 في المرحلة المتوسطة؛ بعد اجتيازهم مراحل نظام التسريع.
وبارك مدير عام الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العفيص للطلاب والطالبات المسرعين، الذين انتقلوا من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي ومن الصف الأول إلى الصف الثالث متوسط، داعيًا لهم بالتوفيق”.
يذكر أن نظام التسريع بوزارة التعليم يستهدف الطلاب والطالبات الذين أبدوا تفوقًا غير عادي في مراحل التعليم العام، ويمر الطالب والطالبة خلال نظام التسريع بثماني مراحل من ضمنها الحصول على درجة 70 فأكثر خلال إجراء المقابلة الشخصية، والحصول على تحصيل دراسي مرتفع في اختبار الفصل الدراسي الأول في كل مقرر دراسي “متفوق في جميع المهارات لطالب المرحلة الابتدائي، ونسبة 92 ٪ في مواد المرحلة المتوسطة، وأن تكون النسبة العامة 98 ٪.