بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، احتفلت المدارس السعودية في أنقرة بمعلميها بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام ، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم فكلمة الطلاب ثم توالت فقرات الحفل والتي تميزت بتنوعها وتأكيدها للدور الكبير الذي يقوم به المعلم ، وقد تشرف أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية بالسلام على راعي الحفل واستلام الدروع التذكارية واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة ، من جهته عبر قائد المدارس الأستاذ محمد البلوي عن سعادته بهذه المناسبة منوهاً بالدعم الكبير الذي تجده المدارس من سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تركيا الشقيقة ومشيداً بالعطاء الذي يتميز به كافة منسوبي المدارس السعودية في أنقرة .
المدارس السعودية في أنقرة تحتفل بيوم ” المعلم “
بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تركيا :
المدارس السعودية في أنقرة تحتفل بيوم ” المعلم “
صحيفة التعليم الإلكترونية : أنقرة ( هاتفيا ) فائز التمامي
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