عقد مجلس إدارة المدارس السعودية في أنقرة اجتماعه الأول لهذا العام الدراسي ١٤٣٨ – ١٤٣٩ هـ برئاسة معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي وحضور جميع الأعضاء ، حيث جرى . مناقشة جدول الأعمال المعد من قبل أمين المجلس قائد المدارس السعودية في أنقرة الأستاذ محمد بن إسماعيل البلوي ورفع التوصيات اللازمة بما يحقق أهداف وتطلعات المجلس وإنجاح العملية التعليمية في المدارس السعودية
مجلس المدارس السعودية في أنقرة يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي الجديد
برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تركيا :
مجلس المدارس السعودية في أنقرة يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي الجديد
صحيفة التعليم الإلكترونية : أنقرة ( هاتفيا ) فائز التمامي
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