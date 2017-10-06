احتفت مدارس تبوك ومكاتب التعليم في المحافظات أمس الخميس بمناسبة اليوم العالمي للمعلم من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية حيث تسابق الطلاب والطالبات في تقديم الورود للمعلمين والمعلمات تقديراً منهم لمكانتهم في المجتمع ودورهم البارز في بناء الأجيال. فيما قدمت المدارس التهنئة والهدايا للمعلمين تقديراً للجهود المبذولة من قبلهم في الارتقاء بمستوى التعليم كما نفذت المدارس عددًا من البرامج والأنشطة الطلابية المتنوعة في هذه المناسبة، وذلك من خلال برامج الإذاعة المدرسية، وتكريم عدد من المعلمين والمعلمات ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات التعليمية والتربوية خلال مسيرتهم التعليمية. وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف ابراهيم بن حسين العُمري أن هذا الاحتفاء يؤكد المكانة التي يحظى بها المعلم والدور الذي يقوم به، مبيناً أن المعلمين والمعلمات على حد سواء رسل معرفة ومصدر إشعاع وما تكريمهم والاحتفاء بهم إلا تعبير عن تقدير المجتمع والعالم بأسره لهم وشعور صادق لمن يحمل رسالة العلم والمعرفة والتربية, مشيراً إلى أنه تم التوجيه باستثمار مناسبة الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات في المدارس بفعاليات تشمل التعريف بدور المعلم الريادي في تنشئة وإعداد أجيال المستقبل. وكان مدير تعليم تبوك ومساعديه ومديري الإشراف التربوي قد قامو بزيارات للمدارس للمشاركة في الفعاليات والمناشط التي تنفذها المدارس بهذه المناسبة.
مكاتب التعليم ومدارس منطقة تبوك يحتفون بيوم ” المعلم “
مكاتب التعليم ومدارس منطقة تبوك يحتفون بيوم ” المعلم “
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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