في لمسة وفاء وتقدير لمعلمي المدرسة وتزامناً مع اليوم العالمي للمعلم وبحضور رئيس شعبة القيادة المدرسية المشرف بركات العديني وقائد المدرسة الأستاذ مسفر بن عبدالله الغامدي , احتفلت مدرسة الحسن بن علي المتوسطة بجدة صباح يوم أمس الخميس بمعلمي المدرسة في يومهم العالمي .
حيث وزعت الورد على المعلمين في الطابور الصباحي تقديرا لجهودهم المبذولة خلال مسيرتهم التعليمية.
فيما أكد القائد المدرسي الأستاذ مسفر بن عبد الله الغامدي أن هذا الاحتفاء بمعلم الأجيال جاء تقديرا وإيمانا بدوره الفاعل والحيوي الذي يؤديه المعلم في إعداد وبناء جيل المستقبل ، وإقراراً بفضله في تنشئة الأجيال .
من جانبه ثمن رئيس شعبة القيادة المدرسية المشرف بركات العديني هذه البادرة الكريمة من قبل إدارة المدرسة , مشيرا إلى أن المعلم هو روح العملية التعليمية ولا غنى عنه حتى في ظل التقنيات التعليمية الحديثة وعلى المعلم أن يدرك أنه صاحب رسالة لابد أن يستشعر قيمتها كونه يبني مجتمعاً سوف يساهم في نهاية المطاف ببناء هذا الوطن الكبير والذي من أبرز مخرجاته هو المعلم وتلاميذه.
ومن ثم تناول الجميع “القاتوه” مع القهوة العربية التي أحضرتها قيادة المدرسة , والتقطت الصور التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.