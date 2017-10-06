احتفلت مدرسة عبدالملك بن مروان المتوسطة الواقعه بحي الشرائع بمكة المكرمة بيوم المعلم العالمي والذي يصادف الخامس من اكتوبر من كل عام ميلادي عبر فعاليات متنوعة .
حيث قدم قائد المدرسة طارق فقيه شكره لجميع المعلمين على جهودهم لنجاح المسيرة التعليمية.
وأشار فقيه إلى أن المعلم هو روح العملية التعليمية ولا غنى عنه حتى في ظل التقنيات التعليمية الحديثة وعلى المعلم أن يدرك أنه صاحب رسالة لابد أن يستشعر قيمتها كونه يبني مجتمعاً سوف يساهم في نهاية المطاف ببناء هذا الوطن الكبير والذي من أبرز مخرجاته هو المعلم وتلاميذه.
وفي نهاية الحفل وزعت شهادات الشكر على المعلمين نظير مابذلوه ، وأخذت اللقطات التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.